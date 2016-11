Spiegel Geschichte 08:10 bis 09:05 Dokumentation Anschlag in der Sahara GB 2013 Stereo 16:9 Merken Am 16. Januar 2013 verübten Terroristen einen Anschlag auf die Gasförderanlage "In Amenas" im algerischen Teil der Sahara. Islamistische Terroristen belagerten das Gelände drei Tage lang und nahmen über hundert Arbeiter als Geiseln. Am vierten Tag wurde die Geiselnahme in einer umstrittenen Mission durch algerische Streitkräfte beendet. Dabei wurden 29 der 32 Terroristen sowie 37 Geiseln aus zehn Nationen getötet. Die Dokumentation schildert das Ereignis aus der Perspektive der überlebenden Geiseln und stellt die Frage: Wie konnte der Konvoi der Terroristen unbemerkt in die Anlage eindringen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 406 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 166 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 166 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 166 Min.