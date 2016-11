Sky Sport Austria 00:00 bis 02:00 Fußball Fußball: UEFA Europa League FK Austria Wien - AS Rom, Gruppenphase 4. Spieltag Stereo 16:9 HDTV Merken Im Stadio Olimpico verkaufte sich die Austria gegen den zweiten Anzug der Roma gut. Teilweise sehr gut. Vor allem die letzten acht Spielminuten waren denkwürdig. Die "Violetten" glichen einen 1:3-Rückstand aus und freuten sich diebisch über das Remis. "Das ist ein Spiel, das in die Geschichte des Vereins eingehen kann", sagte Sportdirektor Franz Wohlfahrt. Und Trainer Thorsten Fink ergänzte: "Wir haben hohe Qualität in der Mannschaft. Wenn man daran glaubt, kann man für kleine Wunder sorgen." Damit die Wiener im Rematch kein blaues Wunder erleben, müssen sie in der Defensive konsequenter auftreten. Denn ein zweites Mal dürften sich Francesco Totti und Co eine 3:1-Butter nic. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie