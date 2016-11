Sky Bundesliga 12:00 bis 14:00 Fußball Fußball: Bundesliga VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen, 9. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Die Beispiele von André Schubert in Gladbach oder Alexander Nouri in Bremen haben bei Valérien Ismaël sicher die Hoffnung genährt, dass aus seiner Interimsanstellung als Wolfsburger Trainer eine Dauerlösung werden könnte. Sein Einstand war jedoch keine gelungene Bewerbung für den Job. In Darmstadt verlor der VfL mit 1:3 und rutschte auf Relegationsplatz 16 ab. Seine Hoffnungen begraben muss Ismaël aber noch nicht. "Keiner hat erwartet, dass innerhalb von einer Woche hier eine Mannschaft antritt, die vor Selbstvertrauen strotzt", erklärt VfL-Geschäftsführer Klaus Allofs. Ismaël jedenfalls meint, "in meiner Situation bin ich gut beraten, von Spiel zu Spiel zu denken". Kommentar: Ro In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 265 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 11:30 bis 12:30

Seit 49 Min. Thema

Magazin

3sat 11:45 bis 12:30

Seit 34 Min. 360° Geo Reportage

Reportage

ARTE 11:50 bis 12:35

Seit 29 Min.