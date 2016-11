Sky Bundesliga 10:00 bis 12:00 Fußball Fußball: Bundesliga SV Darmstadt 98 - RB Leipzig, 9. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Kann Darmstadt 98 den Höhenflug von RB Leipzig stoppen? Der etwas andere Aufsteiger ist durch den 3:1-Erfolg gegen Werder Bremen ja bis auf Platz zwei vorgestürmt und strotzt nur so vor Selbstvertrauen. "Unsere Brust wird immer breiter. In dieser Form sind wir schwer zu schlagen", tönte RB-Kapitän Dominik Kaiser nach dem Sieg. Die Leipziger sind in Darmstadt natürlich der große Favorit. Doch das Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor ist ein besonderer Ort, an dem die Gesetze der Liga nicht immer gelten. Das bekam zuletzt der VfL Wolfsburg bei seiner 1:3-Niederlage zu spüren. Und 98-Trainer Norbert Meier glaubt daran, "dass wir zu Hause eine Macht werden können". Kommentar: Marti In Google-Kalender eintragen Bildergalerie