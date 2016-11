Sky Comedy 13:40 bis 15:25 Komödie Hit and Run USA 2012 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Einst war Charlie Bronson (Dax Shepard) Fluchtwagenfahrer eines Verbrecherteams. Doch nachdem er gegen seine Mitgefährten aussagte, ist er in einem Zeugenschutzprogramm untergekommen. Seine Freundin Annie (Kristen Bell) hat davon freilich keine Ahnung. Bis Charlie ungebetene Gesellschaft von seinen alten Freunden bekommt, die noch eine Rechnung mit ihm offen haben. Bald kommt es zu einer atemlosen Verfolgungsjagd. - Rasante Actionkomödie mit "Hangover"-Star Bradley Cooper in einer witzigen Nebenrolle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristen Bell (Annie) Dax Shepard (Charlie Bronson) Tom Arnold (Randy) Kristin Chenoweth (Debbie) Bradley Cooper (Alex Dmitri) Michael Rosenbaum (Gil Rathbinn) Beau Bridges (Clint Perkins) Originaltitel: Hit and Run Regie: Dax Shepard, David Palmer Drehbuch: Dax Shepard Kamera: Bradley Stonesifer Musik: Robert Mervak, Julian Wass Altersempfehlung: ab 16