Disney Cinemagic 23:15 bis 23:40 Trickserie Arielle die Meerjungfrau Folge: 10 Das Wagenrennen USA 1992 Stereo 16:9 HDTV Arielle ist von der neuen Freundin ihrer älteren Schwester Alana fasziniert und bittet ihren Vater, mit auf eine Party zu dürfen. Dort finden sie eine verruchte Stadt vor, in der fragwürdige Gestalten gefährliche Spiele betreiben. Arielles und Alanas Leben ist in Gefahr. Nun beschließt Arielle, nicht so schnell erwachsen zu werden. Unversehrt zu Hause zurück sind sie dankbar, daß ihr Vater sie so gut beschützt. Originaltitel: Little Mermaid Regie: Jamie Mitchell Drehbuch: Hans Christian Andersen, Alicia Marie Schudt Musik: Dan Foliart