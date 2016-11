Disney Cinemagic 05:00 bis 06:20 Familienfilm Jamie und die Fünflinge USA, CDN 2000 Nach einer Vorlage von Matthew Weisman Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die dreizehnjährige Jamie steht kurz vor ihren Abschluss an der Middle School. Fast immer steht sie im Zentrum der Aufmerksamkeit ihrer Eltern Jim und Nancy. Ihre Mutter schreibt eine Kolumne für ein Stadtmagazin und nicht selten dient Jamies Leben als Aufhänger für ihre Geschichten. Derweil versucht ihr Vater alles, um endlich in seinem Job befördert zu werden. Da schlägt die Nachricht von Nancys Schwangerschaft ein wie eine Bombe. Denn Jamies Mutter ist nicht einfach nur schwanger, nein, sie wird Fünflinge zu Welt bringen. Nach der Geburt verändert sich das Leben im Haus radikal. Ein ständiges Schreien bildet eine nicht zu ignorierende Geräuschkulisse und das totale Chaos nimmt seinen Lauf. Jamie steht plötzlich nicht mehr im Mittelpunkt und obwohl sie zuerst froh ist, vermisst sie bald die Zeit ohne Geschwister. Eine große Herausforderung für alle Beteiligten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kimberly J. Brown (Jamie Grover) Daniel Roebuck (Jim Grover) Elizabeth Morehead (Nancy Grover) Shadia Simmons (Zoe) Jake Epstein (Brad) Robin Duke (Fiona) Vince Corazza (Albert) Originaltitel: Quints Regie: Bill Corcoran Drehbuch: Matthew Weisman, Greg Pincus Musik: Mike Tavera