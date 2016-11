AXN 14:10 bis 15:10 Actionserie Spooks - Im Visier des MI5 Syrien GB 2005 16:9 Merken Fiona Carter erfährt von Joumana, dass ihr Ehemann Farook nicht wie von ihr angenommen vor zehn Jahren hingerichtet wurde, sondern entkommen und nach ihr gesucht hatte. Nun befürchtet sie, dass sich Farook an ihr immer noch für eine Geheimdienstaktion rächen will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathalie Armin (Joumana) Philip Bowen (Ambassador Wright) Anna Chancellor (Juliet Shaw) Darrell D'Silva (Farook Sukkarieh) Bijan Daneshmand (Bashir Shalhoob) Sam Dastor (Riyad Barzali) James Dicker (Wesley Carter) Originaltitel: Spooks Regie: Omar Madha Drehbuch: Raymond Khoury, David Wolstencroft Musik: Jennie Muskett Altersempfehlung: ab 16