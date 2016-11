AXN 11:45 bis 12:35 Actionserie Sea Patrol Der letzte Fang AUS 2009 16:9 Merken Die Besatzung der Hammersley kann erst in letzter Sekunde verhindern, dass ein Fischerboot eine Bohrinsel rammt und so eine Katastrophe auslöst. Zunächst vermutet man einen terroristischen Anschlag, aber als die Crew das Fischerboot entert, finden sie dort nur einen schwer verletzten Mann, der ans Steuerrad gefesselt ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ian Stenlake (Mike "CO" Flynn) Saskia Burmeister (Kate "XO" McGregor) Lisa McCune (Nikki "Nav" Caetano) John Batchelor (Andy "Charge" Thorpe) Matthew Holmes (Chris "Swain" Blake) Jeremy Lindsay Taylor (Pete "Buffer" Tomaszewsk) Kirsty Lee Allan (Chef Rebecca 'Bomber' Brown) Originaltitel: Sea Patrol Regie: Ian Barry Drehbuch: Hal McElroy, Di McElroy, Adam Todd Musik: Adam Gock, Les Gock, Dinesh Wicks, Anthony Ammar Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 264 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 11:30 bis 12:30

Seit 48 Min. Thema

Magazin

3sat 11:45 bis 12:30

Seit 33 Min. 360° Geo Reportage

Reportage

ARTE 11:50 bis 12:35

Seit 28 Min.