AXN 07:40 bis 08:30 Krimiserie 19-2 Maulwurf CDN 2015 16:9 Houle ist untergetaucht. Die Polizei sucht nach ihm. Béatrice vertritt ihn vorläufig. Audrey will schneller zurückkommen. J.M. bietet ihr als Personalvertreter der Gewerkschaft seine Hilfe an. Ein Treffen bei ihm zu Hause macht Justine eifersüchtig. Schauspieler: Adrian Holmes (Nick Barron) Jared Keeso (Ben Chartier) Dan Petronijevic (J.M. Brouillard) Benz Antoine (Tyler Joseph) Mylène Dinh-Robic (Beatrice Hamelin) Conrad Pla (Sergeant Julien Houle) Bruce Ramsay (Commander Gendron) Originaltitel: 19-2 Regie: Louis Choquette Drehbuch: Bruce M. Smith Musik: Nicolas Maranda Altersempfehlung: ab 16

