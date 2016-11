Disney XD 18:05 bis 18:25 Comedyserie Pair of Kings - Die Königsbrüder Der Jungbrunnen USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Brady und Boomer wollen mehr Erfolg bei den Mädchen und beschließen deshalb, sich erwachsener zu benehmen. Zwei alte Frauen, Ethel und Gertrude, brauchen zwei junge Männer, damit ihr Jungbrunnen weiter sprudelt. Nachdem sie etwas von dem Wasser getrunken haben und wieder wie junge Mädchen aussehen, verabreden sie sich mit Brady und Boomer, die sie um ein Date bitten. Die Mädchen bringen Brady und Boomer zu ihrem Jungbrunnen, sprerren sie ein und rauben ihnen ihre Jugend, um damit mehr Brunnen-Wasser zu produzieren. Brady und Boomer werden zu alten Männern und müssen versuchen zu entkommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mitchel Musso (Brady) Doc Shaw (Boomer) Geno Segers (Mason) Kelsey Chow (Mikayla) Ryan Ochoa (Lanny) Originaltitel: Pair of Kings Regie: Linda Mendoza Drehbuch: Dan Cross, David Hoge Musik: Jamie Dunlap Altersempfehlung: ab 6