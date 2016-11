Disney XD 10:10 bis 10:30 Trickserie Willkommen in Gravity Falls Folge: 6 Ein ganzer Mann USA 2012 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken Als Dipper beim "Männlichkeits-Tester" schlecht abschneidet, leidet sein Selbstbewusstsein darunter und er wendet sich an die Mannotauren, eine Gruppe sehr männlicher Kreaturen, die in einer Höhle leben. Unterdessen verpasst Mabel Gronkel Stan ein Umstyling, damit dieser die Kellnerin Lazy Susan beeindrucken kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gravity Falls Regie: Aaron Springer, John Aoshima, Joe Pitt Drehbuch: Tim McKeon