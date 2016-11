ARTE 20:15 bis 20:55 Krimiserie Norskov Folge: 1 DK 2015 2016-11-05 22:55 Stereo 16:9 HDTV Neu Neue Folge Merken Start der dänischen Krimiserie "Norskov". Drogenfahnder Tom Noack (Thomas Levin, bekannt als Reporter Ulrik Morch in "Borgen - Gefährliche Seilschaften") kehrt zurück in seine Heimat, die norddänische Hafenstadt Norskov. Dort braucht sein Kumpel Bondy Hilfe: Der Bürgermeister will Norskov zu einem modernen Wirtschaftsstandort machen. Doch unübersehbar ist, dass der Ort auch eine florierende Drogenszene hat ... - Fortsetzung am nächsten Donnerstag In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Levin (Tom Noack) Claus Riis Østergaard (Martin) Jakob Ulrik Lohmann (Casper "Bondy" Bondesen) Anne Sofie Espersen (Jackie) Henrik Birch (Brammer) Mathias Käki Jørgensen (Oliver) Annemette Andersen (Diana) Originaltitel: Norskov Regie: Louise N.D. Friedberg Drehbuch: Dunja Gry Jensen Kamera: Adam Wallensten Musik: Kristian Eidnes Andersen