13th Street 23:25 bis 23:50 Filme Roads Ahead D 2016 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Dean (Jascha Rust) hat bereits in seinen jungen Jahren die Hoffnung auf ein glückliches Leben aufgegeben - bis er die Stripperin (Mia Ina Paule Klink) kennenlernt. Die beiden entscheiden sich gemeinsam durchzubrennen und auf einen Roadtrip zu gehen. Was sie verbindet ist die Leidenschaft für Musik: Sie wollen der Welt ihre eigene Musik präsentieren und damit erfolgreich werden. Ein Traum, für den sie über Leichen gehen würden. Sie rauben Menschen aus, die ihnen mehr oder weniger im Weg stehen. Als die Polizei ihnen dicht auf den Fersen ist, schmiedet Mia einen letzten rigorosen Plan? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Roads Ahead Regie: Florian Jochum Altersempfehlung: ab 16