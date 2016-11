National Geographic 02:00 bis 02:25 Dokumentation Science of Stupid: Wissenschaft der Missgeschicke D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Man muss zwar nicht gleich Bruce Lee heißen, um mit dem Nunchaku umzugehen. Trotzdem: Ein erhöhtes Maß an Geschicklichkeit gehört schon dazu. Der ursprüngliche Dreschflegel entwickelte sich erst zur Waffe und dann zum Sportgerät. In Deutschland ist er verboten. "Science of Stupid" analysiert anhand spektakulärer Clips, warum das so ist. Außerdem wird gezeigt, was alles schief gehen kann, wenn man versucht auf Inline-Skates zu bremsen und worin die Tücken beim Fahren mit Minimotorrädern stecken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jochen Schropp, Richard Hammond Originaltitel: Science of Stupid