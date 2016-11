National Geographic 23:40 bis 00:30 Dokumentation Drogen im Visier New Yorks Drogenkönige USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken New York City ist ein gigantisches Umschlagzentrum für Drogen. Hier gibt es sie alle: die Elite-Dealer, die all die Anwälte, Banker und Broker an der Wall Street mit dem besten Stoff beliefern. Es gibt Marihuana-Kuriere, die Gras ausliefern wie andere Pizza, und es gibt Heroin-Dealer in Brooklyn, die die Straße versorgen. In den Vorstädten bringt der Missbrauch verschreibungspflichtiger Schmerzmittel viele zum Heroin. Und die Heroinsucht erreicht dort längst epidemische Ausmaße. Gegen diese Entwicklungen kämpfen vor allem die amerikanische Drogenvollzugsbehörde DEA und Zollbeamte des JFK-Flughafens. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Drugs Inc.