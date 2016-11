National Geographic 20:30 bis 21:00 Dokumentation Science of Stupid: Wissenschaft der Missgeschicke D 2015 2016-11-04 08:40 Stereo 16:9 HDTV Merken Eines der wichtigsten und gleichsam schwierigsten Manöver beim Motorradfahren ist das Bremsen. Stimmt auch nur ein kleiner Schritt im Ablauf nicht, kann die Fahrt in einem gravierenden Unfall enden. Richard Hammond untersucht aus wissenschaftlicher Sicht Videoclips, in denen der Protagonist eine Vollbremsung macht, ohne es wirklich zu können. Außerdem analysiert der Moderator von "Science of Stupid" Aufnahmen missglückter Vorwärtsüberschläge und gewagter Rutschpartien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jochen Schropp Originaltitel: Science of Stupid