Fix it! - Reparaturen am Limit Wartung eines Himmelsauges USA 2007 Sean Riley reist mit einem Team von Ingenieuren und Technikern in die Atacama-Wüste in Nordchile. Dort müssen sie einen gigantischen Spiegel reparieren, der 15 Millionen Dollar wert ist. Es handelt sich um das Herzstück eines Teleskops im Paranal-Observatorium, in dem insgesamt drei Teleskope das größte Teleskop der Welt bilden. Der Spiegel ist vor allem verstaubt. Doch das Gerät lässt sich nicht einfach mit einem gigantischen Staubtuch reinigen. Schon die kleinste unbedachte Berührung kann den Spiegel zerstören. Die Folge wäre eine neue Installation, für die vier bis sechs Jahre notwendig wären... Originaltitel: World's Toughest Fixes