Jesus und die Entstehung des Christentums Märtyrer Zuerst sträubten sich die Römer, die Christen systematisch zu verfolgen. Doch es gab Ausnahmen: So düpierte die Märtyrerin Perpetua in der Arena von Karthago ihren Scharfrichter, indem sie sich eigenhändig das tödliche Schwert an den Hals setzte. Hier verband sich eine große spirituelle Kraft mit der Fähigkeit, zur richtigen Zeit starke Symbole oder Symbolhandlungen einzusetzen. Roms Versuch, das Christentum auszulöschen, hauchte dieser neuen Religion vielmehr erst Leben ein und trug letztlich dazu bei, dass es sich zu einer weltweit agierenden politischen und religiösen Kraft entwickeln konnte.