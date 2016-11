National Geographic People 03:50 bis 04:40 Dokumentation Die Tauch-Detektive Das Geisterschiff CDN 2009 Stereo 16:9 Merken Das wohl größte Geheimnis der kleinen Karibikinsel Saba verbirgt sich unter dem Wasserspiegel: Auf einem einst unberührten Korallenatoll ruht das Wrack eines 96 Meter langen Frachtschiffs. Niemand weiß, woher das Schiff stammt oder wie es hierher gekommen ist. Die einzige Chance, mehr herauszufinden, liegt in einem Tauchgang ins Innere des Wracks. Während die Tauch-Detektive immer mehr Hinweise zusammentragen, kommen sie einem noch viel größeren Umweltskandal auf die Spur, der das Unterwasserparadies von Saba bedroht: Immer wieder reißen Öltanker mit ihren schweren Ankern riesige Löcher in das empfindliche Korallenriff und fügen dem Ökosystem so schwerste Schäden zu. Die Tauch-Detektive wollen dem nicht tatenlos zusehen und entwickeln eine Strategie, mit der die Tier- und Pflanzenwelt des Riffs künftig besser geschützt werden soll... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dive Detectives

