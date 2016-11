National Geographic People 00:05 bis 00:25 Dokumentation Secret Lives of Americans USA 2015 2016-11-03 04:40 Stereo 16:9 HDTV Merken Travis ist Busfahrer in Kalifornien und zufrieden mit seinem Job. In seiner Freizeit trainiert er zudem mit viel Leidenschaft das örtliche Football-Team. Auch privat läuft es gut: Seit sechs Jahren lebt er mit Veronica, seinem Sohn und den Kindern seiner Freundin als glückliche Patchwork-Familie zusammen. Was allerdings keiner weiß: Immer wieder holt Travis seine Vergangenheit ein. Als Kind wurde er von seinem Vater massiv missbraucht. Aus Angst, Veronica zu verlieren, hat er sein Geheimnis bislang für sich behalten. Doch jetzt ist Travis endlich bereit, sich seinen Dämonen zu stellen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Secret Lives of Americans