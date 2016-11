National Geographic Wildlife 01:45 bis 02:30 Dokumentation Animal Fight Club Showdown im Wilden Westen GB 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken In dieser Episode wird gezeigt, was passiert, wenn Amerikas bekannteste Tiere gegen ihre Artgenossen kämpfen. Der Film bringt die Zuschauer näher als jemals zuvor zu den härtesten und rücksichtslosesten Kämpfen im Wilden Westen. Ob in der eisigen Wildnis des Yellowstone Nationalparks oder unter der sengenden Sonne der Sonora-Wüste - Wolfsrudel begleichen alte Rechnungen, Bisons liefern sich Schwergewichtskämpfe, Klapperschlangen führen Kriegstänze auf, und auch die charismatischen Präriehunde zeigen uns ihre dunkle Seite. Rau und unerbittlich - es ist ein Kampf ohne Tabus im amerikanischen Westen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Animal Fight Club