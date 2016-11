National Geographic Wildlife 00:10 bis 01:00 Dokumentation Gefährliche Begegnungen Im Rausch der Geschwindigkeit USA 2005-2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Raubtiere wie Krokodile und Schlangen sind keine klassischen Jäger - sie lauern im Verborgenen und warten den perfekten Moment ab. Meist dauert es nur ein Augenzwinkern, und schon ist die Beute erlegt. Doch was genau passiert bei diesen Angriffen? Brady Barr begibt sich mitten unter einige der gefährlichsten Kreaturen der Erde, um eine Antwort zu bekommen. Der bekannte Reptilienforscher fordert die Tiere heraus und filmt sie mit Hilfe eines High-Speed-Aufnahmeverfahrens. Eine genaue Analyse des daraus gewonnenen Videomaterials offenbart ihm verblüffende Einblicke in die Geheimnisse der Biomechanik. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dangerous Encounters