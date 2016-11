National Geographic Wildlife 16:05 bis 16:55 Dokumentation Launische Biester Kindererziehung AUS 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Das höchste Ziel der Fortpflanzung liegt eigentlich auf der Hand: Der Nachwuchs muss überleben - koste es, was es wolle. Allerdings erweist sich die Umsetzung dieser Aufgabe in der Tierwelt bisweilen als recht komplex. Bei der Kindererziehung entwickeln manche Arten ein gelinde gesagt bizarres Verhalten. Einige unterziehen sich sogar einer grundlegenden Wandlung und haben auf einmal eine völlig andere Persönlichkeit. Diese Folge von "Launische Biester" beleuchtet, wie aus sanftmütigen Eltern auf einmal grausame Monster werden können. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Moody Beasts