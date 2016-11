National Geographic Wildlife 08:00 bis 08:20 Dokumentation Unterwegs in Australien Die Küste GB 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Ray erkundet die Küste Australiens und beginnt seine Reise bei der Bucht in Port Phillip. Hier, nahe der Metropole Melbourne, können er und sein Team Aufnahmen eines Fetzenfisches einfangen, ein skurriler Verwandter des Seepferdchens. Anschließend lässt sich Ray von dem 93-jährigen Doug Stirling die Geschichte der legendären Südküstenstraße Great Ocean Road erzählen. Nach einem Besuch bei den Pinguinen auf der Insel Middle Island und einem Rendezvous mit Delfinen und Albatrossen, erreicht Ray sein Ziel Cape Bridgewater, das Zuhause einer Seehund-Kolonie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild Australia with Ray Mears

