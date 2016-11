National Geographic Wildlife 05:40 bis 06:25 Dokumentation Das letzte Nashorn MAL 2016 2016-11-04 23:25 Stereo 16:9 HDTV Merken Zur Rettung des stark vom Aussterben bedrohten Sumatra-Nashorns haben Forscherteams in Malaysia ein ebenso einzigartiges wie ehrgeiziges Schutzprogramm gestartet. Ziel dabei ist es, die Population der nur noch knapp 200 Individuen zu schützen. Was in der Theorie recht einfach klingt, ist jedoch kostspielig und gefährlich - und der einzige Weg zum Erfolg führt über die Gefangennahme aller freilebenden Exemplare. "Das letzte Nashorn" dokumentiert das faszinierende Projekt der Wissenschaftler, die die Spezies um jeden Preis vor der Ausrottung bewahren wollen. Werden sie das Rennen gegen die Zeit gewinnen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Operation Sumatran Rhino