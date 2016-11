Kinowelt 23:00 bis 00:45 Drama Family Life GB 1971 16:9 20 40 60 80 100 Merken FIPRESCI-Preis, Berlin Interfilm Preis, Berlin OCIC Preis, Berlin Janice Baildon ist ein 19-jähriges Mädchen, das mitten in einer Identitätskrise steckt. Als sie schwanger wird, zwingen ihre konservativen Eltern sie zur Abtreibung, woraufhin sie einen Nervenzusammenbruch erleidet. Anstatt Verständnis für ihre Tochter aufzubringen und sie in ihrer schwierigen Lebenslage zu unterstützen, weisen die Eltern Janice in eine psychiatrische Klinik ein. Es folgt eine grausame Elektroschockbehandlung, bis nichts weiter von ihr übrig bleibt, als die leblose Hülle eines Menschen. "Außerordentlich eindringliche psychologisch-soziologische Studie der Gesellschaft und der Familie." (Quelle: Lexikon des internationalen Films) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sandy Ratcliff (Janice Baildon) Bill Dean (Mr. Baildon) Grace Cave (Mrs. Baildon) Malcolm Tierney (Tim) Hilary Martin (Barbara Baildon) Michael Riddall (Dr. Donaldson) Alan MacNaughtan (Mr. Caswell) Originaltitel: Family Life Regie: Ken Loach Drehbuch: David Mercer Kamera: Charles Stewart Musik: Marc Wilkinson Altersempfehlung: ab 16