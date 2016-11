Kinowelt 21:35 bis 23:00 Actionfilm Attack the Block GB, F 2011 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die Krankenschwester Sam wird auf dem Nachhauseweg von einer Gruppe maskierter Jugendlicher in einem finsteren Stadtteil von London überfallen. Doch es kommt anders als erwartet: Ein Meteorit schlägt neben ihnen in ein Auto ein. Aus dem Wrack entsteigt ein blutrünstiges Alien und attackiert die Gang. Mit vereinten Kräften können sie den außerirdischen Angreifer zur Strecke bringen. Schnell müssen sie allerdings feststellen, dass noch weitere Wesen in ihrem Viertel gelandet sind. Um ihren Block zu verteidigen, sagen die Kids gemeinsam mit der Krankenschwester Sam den Aliens den Kampf an?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jodie Whittaker (Sam) John Boyega (Moses) Alex Esmail (Pest) Franz Drameh (Dennis) Nick Frost (Ron) Leeon Jones (Jerome) Simon Howard (Biggz) Originaltitel: Attack the Block Regie: Joe Cornish Drehbuch: Joe Cornish Kamera: Tom Townend Musik: Steven Price Altersempfehlung: ab 16