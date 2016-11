Kinowelt 17:50 bis 18:50 Trickfilm Tim und Struppi - Der Fall Bienlein F, B 1962 Nach den Comics von Hergé 16:9 20 40 60 80 100 Merken Professor Bienlein hat in seinem Labor eine Ultraschall-Waffe entwickelt, die so interessant ist, dass sich gleich zwei Geheimdienste dafür interessieren. Auf einer Reise nach Genf wird Bienlein entführt, während zu Hause das Labor geplündert wird. Klarer Fall, dass Tim, Struppi und Kapitän Haddock alles daran setzen, ihren zerstreuten Professor aufzuspüren und die Situation zu entwirren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Les aventures de Tintin - L'affaire Tournesol Regie: Ray Goossens Drehbuch: Hergé, Charles Shows Altersempfehlung: ab 6