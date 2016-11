Kinowelt 13:55 bis 15:35 Abenteuerfilm Pesthauch des Dschungels F, MEX 1956 16:9 20 40 60 80 100 Merken In einem fiktiven lateinamerikanischen Land rebellieren unzufriedene Diamantenschürfer gegen die Regierung. Als diese zurückschlagen will, flüchtet eine kleine Gruppe von Menschen um Chark (Georges Marchal) und Djin (Simone Signoret) in die Tiefen des Dschungels. Die ungewohnte Umgebung entwickelt sich jedoch bald zu einer großen Belastungsprobe und führt zu Spannungen und Auseinandersetzungen innerhalb der Gruppe. Einen intelligenten Genrefilm in der Art von "Lohn der Angst" hatte Regie-Altmeister Luis Bunuel im Sinn, als er "Pesthauch des Dschungels" inszenierte. Aber auch in diesem Film konnte es Bunuel nicht lassen, surrealistische Elemente einzufügen. So gibt es etwa eine dreiminütige Sequenz gefüllt mit Traum- und Schockbildern. Stark das Schauspieler-Ensemble: In den Hauptrollen agieren Simone Signoret, Georges Marchal und Michel Piccoli. Mitbeteiligt am Drehbuch war übrigens der französische Schriftsteller Raymond Queneau (Zazie in der Metro)! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simone Signoret (Djin) Michel Piccoli (Pater Lizzardi) Georges Marchal (Shark) Charles Vanel (Castin) Michèle Girardon (Maria) Tito Junco (Chenko) Raúl Ramírez (Álvaro) Originaltitel: La muerte en este jardin Regie: Luis Buñuel Drehbuch: Luis Alcoriza, Luis Buñuel, Raymond Queneau, Gabriel Arout Kamera: Jorge Stahl Jr. Musik: Paul Misraki Altersempfehlung: ab 16