History 04:15 bis 05:05 Dokumentation Mountain Men - Überleben in der Wildnis Kämpfe USA 2014 Stereo 16:9 Merken In Montana sitzen Tom und sein Sohn Chad in der Wildnis fest, während Rich seinen Besitz gegen ein Rudel Wölfe verteidigen muss. In Alaska bereitet sich Marty darauf vor, die Revelation Mountains zu verlassen, aber sein Flugzeug will nicht starten. In North Carolina macht Eustace Jagd auf ein Wildschwein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rich Lewis (Himself) Charlie Tucker (Himself) Marty Meierotto (Himself) Eustace Conway (Himself) Tom Oar (Himself) Kyle Bell (Himself) D.B. Sweeney (Himself - Narrator) Originaltitel: Mountain Men Altersempfehlung: ab 12

