History 16:00 bis 16:30 Dokusoap Die Werkstatt-Helden Die einzigartigsten Exemplare USA 2015 Stereo 16:9 Merken In dem Spezial werden die einzigartigsten Projekte der Werkstatt-Helden noch einmal rekapituliert: ein 1980er Lavey Craft Rennboot, dessen Lackierung an den 1935er Chevy des Besitzers angepasst wurde, ein maßgefertigtes Can-Am Spider Trike, ein nostalgisches Go-Kart, das an einen Feuerwehr-Truck erinnert, ein altes FMC Wohnmobil und ein stark demolierter Lincoln Mark V, den das Team wieder in altem Glanz erstrahlen lässt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Counting Cars Altersempfehlung: ab 12