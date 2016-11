Syfy 03:35 bis 04:25 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Die Belagerung USA 1993 Stereo 16:9 Merken Bajoranische Truppen sind unterwegs, um DS9 zu besetzen. Sisko lässt alle Nicht-Bajoraner von der Station evakuieren. Mit dem Rest der Crew bekämpft er die Angreifer. Kira und Dax versuchen unterdessen, die Beteiligung der Cardassianer am Putsch auf Bajor zu beweisen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexander Siddig (Doctor Bashir) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Colm Meaney (Chief O'Brien) Armin Shimerman (Quark) Nana Visitor (Major Kira) Louise Fletcher (Vedek Winn) Rosalind Chao (Keiko O'Brien) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Winrich Kolbe Drehbuch: Michael Piller Kamera: Marvin V. Rush Musik: Dennis McCarthy Altersempfehlung: ab 12

