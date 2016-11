Syfy 23:55 bis 00:40 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Das Wunder USA 2001 Stereo 16:9 Merken Sam (Amanda Tapping) lernt in der Air Force Academy die junge, sehr talentierte aber auch sehr rebellische Jennifer (Elisabeth Rosen) kennen. Sie scheint sich jedoch durch ihren Dickkopf alle Karrierechancen zu verbauen. Da Sam sich der Frau sehr nahe fühlt, nimmt sie sie mit in das Stargate-Center um ihr neuen Mut zu geben und sie auf den richtigen Weg zu bringen. Jennifer begleitet Sam sogar durch das Sternentor und ihre Mithilfe ist schneller gefragt, als erwartet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jack O'Neill) Don Davis (General Georg Hammond) Michael Shanks (Dr. Daniel Jackson) Amanda Tapping (Major Samantha Carter) D. Christopher Judge (Teal'C) Elisabeth Rosen (Air Force Cadet Jennifer Hailey) Hrothgar Mathews (Dr. Hamilton) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Peter DeLuise Drehbuch: Brad Wright, Joseph Mallozzi, Paul Mullie Kamera: James Alfred Menard Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12