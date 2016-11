Syfy 22:25 bis 23:10 SciFi-Serie Stargate: Atlantis Die Belagerung (3) CDN, USA 2005 Stereo 16:9 Merken Atlantis wird von den grausamen Wraith belagert. Die Stargate-Crew will sich aber nicht einfach geschlagen geben. Von der Erde erreicht das Team außerdem Hilfe durch Raumschiff Daedalus und dessen Mannschaft um Colonel Steven Caldwell (Mitch Pileggi). Mit der Unterstützung fällt die Verteidigung leichter, doch ein Ende der Angriffe ist nicht in Sicht. Lieutenant Aiden Ford (Rainbow Sun Francks) scheint unterdessen nach seinem Zusammenstoß mit den Wraith seltsam verändert zu sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Flanigan (Major John Sheppard) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Torri Higginson (Dr. Elizabeth Weir) Paul McGillion (Dr. Carson Beckett) David Nykl (Dr. Radek Zelenka) Mitch Pileggi (Colonel Steven Caldwell) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: Martin Wood Drehbuch: Martin Gero Kamera: Michael C. Blundell Musik: Joel Goldsmith