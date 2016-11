Syfy 17:40 bis 18:35 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Der Symbiont USA 1993 Stereo 16:9 Merken Wegen eines Plasmasturms wurde fast die komplette DS9-Crew evakuiert. Nur Jadzia ist mit einigen anderen noch an Bord als plötzlich vier Terroristen auftauchen. Ihrem Anführer, dem Trill Verad, wurde aufgrund seiner problematischen Persönlichkeit ein Symbiont verweigert. Den will er sich nun von Jadzia holen. Dr. Bashir wird gezwungen, die Operation vorzunehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Comdr. Benjamin Sisko) Terry Farrell (Lt. Jadzia Dax) John Glover (Verad) Nana Visitor (Major Kira) Rene Auberjonois (Odo) Alexander Siddig (Doctor Bashir) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Les Landau Drehbuch: Robert Hewitt Wolfe, John Whelpley Kamera: Marvin V. Rush Musik: Dennis McCarthy Altersempfehlung: ab 6