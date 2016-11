Syfy 11:40 bis 12:30 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Die falsche Wahl USA 2001 Stereo 16:9 Merken Eine Sonde, die einen unbekannten Planeten erforschen soll, sendet unnatürliche Signale aus. Als die SG-Teams bemerken, dass sich ein Wesen in ihrem Computersystem eingenistet hat, ist es bereits zu spät, denn ihre Versuche, das Programm zu löschen scheitern. In einem kleinen Raum breitet sich der Virus aus. Als Sam (Amanda Tapping) und Daniel (Michael Shanks) versuchen, mit dem Wesen Kontakt aufzunehmen, ergreift es Besitz von Sam, um in ihr unendliche Datenmengen speichern zu können. Nun kann das Wesen nur zur Strecke gebracht werden, wenn auch Sam stirbt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jonathan "Jack" O'Neill) Michael Shanks (Daniel Jackson) Amanda Tapping (Major Samantha Carter) Christopher Judge (Teal'c) Don Davis (General George S. Hammond) Gary Jones (Sgt. Walter Harriman) Teryl Rothery (Dr. Janet Fraiser) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Allan Lee Drehbuch: Brad Wright, Jonathan Glassner, Peter DeLuise Kamera: Peter F. Woeste Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12

