13th Street 02:10 bis 02:55 Krimiserie Law & Order Frau in Ketten USA 2004 Stereo 16:9 Merken Am helllichten Tag werden vier Menschen erschossen, unter anderem ein Diamantenhändler. Green (Jesse L. Martin) und Fontana (Dennis Farina) erfahren, dass der Mörder ein von Interpol gesuchter Auftragskiller ist. Zudem stellt sich heraus, dass das Opfer in Diamantenschmuggel involviert war und mit der Russen-Mafia zusammengearbeitet hat. Die Ermittler machen sich auf die Suche nach dem Auftraggeber - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: S. Epatha Merkerson (Lieutenant Anita Van Buren) Jesse L. Martin (Detective Eddie Green) Dennis Farina (Det. Joe Fontana) Elisabeth Röhm (A.D.A. Serena Southerlyn) Sam Waterston (Jack McCoy) Fred Dalton Thompson (D.A. Arthur Branch) Mercedes Ruehl (Zina Rybakov) Originaltitel: Law & Order Regie: Jace Alexander Drehbuch: William N. Fordes Kamera: David S. Tuttman Musik: Mike Post