13th Street 20:13 bis 21:00 Krimiserie Navy CIS: New Orleans Das erste Kapitel USA 2014 Stereo 16:9 New Orleans feiert gerade ausgelassen Halloween, als die Marinerichterin Melanie Herman einem grausamen Mord zum Opfer fällt. Ihre Leiche wird, in ein viktorianisches Kostüm gekleidet, auf einem Friedhof gefunden. An ihrem Hals finden sich vampirartige Bissspuren, außerdem wurde ihr eine Niere entfernt. Als dann auch noch Lieutenant Commander Abram tot aufgefunden wird und bald feststeht, dass der Mörder ihm die Niere der Richterin eingesetzt hat, findet das NCIS-Team eine Gemeinsamkeit: Die beiden Opfer hatten einst einen Mann hinter Gitter gebracht, der seit kurzem wieder frei ist. Schauspieler: Scott Bakula (Dwayne Pride) CCH Pounder (Dr. Loretta Wade) Rob Kerkovich (Sebastian Lund) Zoe McLellan (Meredith Brody) Lucas Black (Christopher LaSalle) Paige Turco (Linda Pride) Rodney Rowland (Chief Petty Officer John Neville) Originaltitel: NCIS: New Orleans Regie: Terrence O'Hara Drehbuch: Scott Shapiro Kamera: Gordon Lonsdale Musik: Brian Kirk