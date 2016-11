13th Street 17:50 bis 18:35 Krimiserie Numb3rs - Die Logik des Verbrechens Gefährlicher Chat USA 2006 Stereo 16:9 Merken Don (Rob Morrow) und Charlie (David Krumholtz) finden vier Männer, die erschlagen wurden. Das Einzige was sie verbindet ist ihre Vergangenheit. Sie verabredeten sich im Internet mit minderjährigen Mädchen. Bei den realen Treffen haben sie die Mädchen dann sexuell missbraucht und getötet. Jetzt scheint es so, als ob sich jemand an den Sexualverbrechern rächen will. Don und Charlie haben keine andere Möglichkeit: Sie müssen in den Chatrooms nach dem möglichen Serienmörder suchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rob Morrow (Don Eppes) David Krumholtz (Charlie Eppes) Judd Hirsch (Alan Eppes) Alimi Ballard (David Sinclair) Peter MacNicol (Dr. Larry Fleinhardt) Dylan Bruno (Colby Granger) George Newbern (Brendan McCrary) Originaltitel: Numb3rs Regie: Chris Hartwill Drehbuch: Don McGill Kamera: Ivan Strasburg, Matthew Jensen Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 16