13th Street 16:15 bis 17:00 Krimiserie Law & Order Rückstoß USA 2004 Stereo 16:9 Die New Yorker Polizei entdeckt sieben Leichen in einem Drogenbunker, dessen Standort das Oberhaupt dieser Bande anscheinend unter Todesfolter verraten hat. Der Täter handelte im Auftrag des afghanischen Drogenbarons Qaadar Khalil (Christopher Maher), der neue Absatzgebiete für sein Heroin generieren möchte. Doch während McCoy (Sam Waterston) versucht, Khalil festzunageln, will ihn das Außenministerium freilassen - Schauspieler: S. Epatha Merkerson (Lieutenant Anita Van Buren) Jesse L. Martin (Detective Eddie Green) Dennis Farina (Det. Joe Fontana) Elisabeth Röhm (A.D.A. Serena Southerlyn) Sam Waterston (Jack McCoy) Fred Dalton Thompson (D.A. Arthur Branch) Christopher Maher (Qaadar Khaleel) Originaltitel: Law & Order Regie: Richard Dobbs Drehbuch: Dick Wolf, Alfredo Barrios Jr. Kamera: David S. Tuttman Musik: Mike Post