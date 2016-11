13th Street 07:55 bis 08:40 Krimiserie Navy CIS Eingeschneit USA 2014 Stereo 16:9 Merken Es ist Thanksgiving, und Tony ist auf dem Weg zum Flughafen, um seinen Vater abzuholen, der aus London anreist. Als er in starkem Schneetreiben auf die Maschine wartet, beobachtet er einen verdächtigen Mann, der kurz darauf ermordet wird. Wie sich herausstellt, sollte er eine Waffe übergeben, mit der der Drogenboss Victor Gomez getötet werden soll, der in derselben Maschine wie Tonys Vater sitzt. Können Tony, Gibbs und die anderen rechtzeitig eingreifen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) Brian Dietzen (Jimmy Palmer) Emily Wickersham (Ellie Bishop) Rocky Carroll (Leon Vance) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Bethany Rooney Drehbuch: Scott Williams Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 406 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 166 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 166 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 166 Min.