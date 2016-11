13th Street 05:45 bis 06:25 Krimiserie Criminal Minds Ein Name für jedes Jahr USA 2012 Stereo 16:9 Merken David Rossi (Joe Mantegna) hält eine Vorlesung und geht dabei auf einen Fall ein, der die BAU lange Zeit beschäftigt hat. An der Westküste der USA hat der Serienmörder Tommy Yates mehr als hundert Frauen getötet. Als Yates gefasst wurde, handelte Rossi mit ihm einen Deal aus: Rossi veranlasste die Aussetzung der Todesstrafe und bekommt seitdem jedes Jahr den Namen eines Opfers, das bisher noch nicht identifiziert werden konnten. Am Tag der Vorlesung erwartet er den nächsten Namen - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Paget Brewster (Emily Prentiss) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A. J. Cook (Jennifer "JJ" Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Felix Alcala Drehbuch: Virgil Williams, Jeff Davis Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon