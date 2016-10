J. Edgar Hoover war als Direktor und Begründer des FBI jahrzehntelang das Gesicht der mächtigsten Polizeibehörde Amerikas und hat das Federal Bureau of Investigation zu dem gemacht, was es heute ist. Hoover rüstete die Behörde zu einer schlagkräftigen Polizeitruppe auf, die mit einer gigantischen Sammlung von Fingerabdrücken ausgestattet und mit modernster Technik bewaffnet war. In seine Zeit fiel der Kampf gegen berühmte Bankräuber wie John Dillinger und den Entführer des Lindbergh-Babys. Er war berühmt, gefürchtet und höchst umstritten. Doch auch der vermutlich mächtigste Mann seiner Zeit hatte seine Geheimnisse? In Google-Kalender eintragen