ATV 09:50 bis 12:05 SciFi-Film Timeline USA 2003 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Eine Gruppe junger Archäologen ist unter der Leitung des Historikers Professor Johnston mit Ausgrabungsarbeiten in Frankreich beschäftigt. Die Gemeinde La Roque war im 14. Jahrhundert Schauplatz des Hundertjährigen Krieges, der zwischen England und Frankreich tobte. Nachdem Professor Johnston eines Morgens spurlos verschwindet, stellt sich heraus, dass er eine Möglichkeit gefunden hat durch die Zeit zu reisen. Schnell entschlossen macht sich das Forscherteam auf, den verschollenen Wissenschaftler wieder in die Gegenwart zurückzuholen, den es offenbar 500 Jahre in die Vergangenheit verschlagen hat. Doch der Trip wächst sich zu einem wahren Überlebenskampf aus, als sie mitten in die Vorbereitungen zur entscheidenden Schlacht um La Roque platzen und nur ein begrenztes Zeitfenster haben, um den verschwundenen Professor zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul Walker (Chris Johnston) Frances O'Connor (Kate Ericson) Gerard Butler (Andre Marek) Billy Connolly (Professor Johnston) David Thewlis (Robert Doniger) Michael Sheen (Lord Oliver) Anna Friel (Lady Claire) Originaltitel: Timeline Regie: Richard Donner Drehbuch: Jeff Maguire, George Nolfi Kamera: Caleb Deschanel Musik: Brian Tyler Altersempfehlung: ab 12