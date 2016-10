Niederlande 2 10:55 bis 11:25 Sonstiges Kruispunt Kinderen van Calais NL 2016 HDTV Merken Terwijl ontruiming dreigt, bezoekt Kruispunt met oud-kinderombudsman Marc Dullaert de alleenstaande kinderen van Calais. In de Jungle wonen naar schatting 1000 kinderen die alleen op de vlucht zijn. Vogelvrij en kwetsbaar vinden ze bescherming in het kinderrestaurant, dat gerund wordt door de Engelse Mary Jones. Zij zet alles op alles om er voor te zorgen dat de kinderen worden geregistreerd en veilig onderdak krijgen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Wilfred Kemp Originaltitel: Kruispunt

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:11

Seit 193 Min. Markus Lanz

Talkshow

3sat 10:15 bis 11:30

Seit 55 Min. Notruf Hafenkante

Krimiserie

ZDF 10:30 bis 11:15

Seit 40 Min. Castle

Krimiserie

kabel eins 10:35 bis 11:25

Seit 35 Min.