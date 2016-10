Phoenix 12:45 bis 14:00 Reportage Leben ohne Bargeld Live TV Merken Die skandinavischen Länder, allen voran Schweden, spielen eine Vorreiterrolle: Anders als beispielsweise in Deutschland wird dort seit 2016 der Warenhandel immer weiter umstrukturiert: durch bargeldloses, digitales Bezahlen. Ob beim Bäcker, dem Arzt oder gar in der Kirche, Vieles wird unkompliziert digital gezahlt. In Deutschland gestaltet sich die Debatte dagegen wesentlich schwieriger: Die Lager der Befürworter und Gegner diskutieren lebendig miteinander. Tendenziell stemmt sich die deutsche Gesellschaft jedoch gegen die Verbannung ihres liebgewonnen Bargelds. Im Themenmodul "Leben ohne Bargeld?" geht Moderator Klaus Weidmann dieser Auseinandersetzung auf den Grund: Welche Argumente sind stärker? Zu Gast sind der Finanzwissenschaftler Prof. Max Otte von der Universität Graz und der Jurist und AntiKorruptionsexperte Prof. Peter Fissenewert. In Google-Kalender eintragen Moderation: Klaus Weidmann Originaltitel: Leben ohne Bargeld