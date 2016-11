ATV 2 18:10 bis 20:15 Komödie Immer Ärger mit Bernie USA 1989 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Die beiden Versicherungsangestellten Larry und Richard freuen sich auf ein nettes Wochenende in dem luxuriösen Strandhaus ihres Chefs Bernie Lomax. Die Einladung haben sie sich auch redlich verdient, immerhin haben die zwei einen groben Buchungsfehler der Firma entdeckt. Noch ahnen die beiden nicht, dass der zwielichtige Bernie selbst hinter den Betrügereien steckt und die Jungs nur eingeladen hat, um sie durch einen Profikiller aus dem Weg räumen zu lassen. Doch stattdessen wird Bernie selbst von seinen Handlangern erschossen. Als Larry und Richard ihren Chef nur noch tot vorfinden, denken sie gar nicht daran, sich das Wochenende vermiesen zu lassen und beschließen Bernie einfach wieder zum Leben zu erwecken. Und das bringt jede Menge Ärger ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew McCarthy (Larry Wilson) Jonathan Silverman (Richard Parker) Catherine Mary Stewart (Gwen Saunders) Terry Kiser (Bernie Lomax) Don Calfa (Paulie) Catherine Parks (Tina) Gregory Salata (Marty) Originaltitel: Weekend at Bernie's Regie: Ted Kotcheff Drehbuch: Robert Klane Kamera: François Protat Musik: Andy Summers Altersempfehlung: ab 16