ATV 2 00:20 bis 03:10 Actionfilm Universal Soldier USA 1992 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Während des Vietnamkriegs will der Soldat Luc Devreux (Jean-Claude Van Damme) den durchgeknallten Sergeant Scott (Dolph Lundgren) an einer Exekution hindern. In dem folgenden Feuergefecht erschießen sich die beiden gegenseitig. Ihre Leichen werden eingefroren. 23 Jahre später kommen sie als androide Kampfmaschinen einer Elitetruppe erneut zum Einsatz. - Düstere Sci-Fi-Action von "2012"-Macher Roland Emmerich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean-Claude Van Damme (Luc Deveraux) Dolph Lundgren (Andrew Scott) Ally Walker (Veronica Roberts) Ed O'Ross (Colonel Perry) Jerry Orbach (Dr. Christopher Gregor) Leon Rippy (Woodward) Tico Wells (Garth) Originaltitel: Universal Soldier Regie: Roland Emmerich Drehbuch: Richard Rothstein, Christopher Leitch, Dean Devlin Kamera: Karl-Walter Lindenlaub Musik: Christopher Franke Altersempfehlung: ab 18