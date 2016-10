KI.KA 06:35 bis 07:10 Trickserie Pet Alien - EinFall aus dem All Die geheimnisvolle Schneekugel / Die Kühlschrank-Katastrophe / Das Ende der Zeit USA, F 2003-2008 Stereo Untertitel Live TV Merken Die geheimnisvolle Schneekugel: Tommy möchte endlich das Gerümpel loswerden, das sich in seinem Leuchtturm angesammelt hat. Eifrig schleppt er deswegen seinen Sperrmüll nach draußen. Sehr zum Leidwesen seiner außerirdischen Freunde, die am liebsten alles behalten würden. Da macht Gumpers inmitten des Plunders eine Entdeckung: eine winzige Stadt, die in einer gläsernen Kugel eingeschlossen ist. Gumpers ist sich sicher, dass er es hier mit einem verwunschenen Land zu tun hat, das es zu beschützen gilt! Die Kühlschrank-Katastrophe: Heute dürfen Tommys außerirdische Freunde alleine zuhause bleiben. Für die Aliens ist das eine willkommene Gelegenheit, den Kühlschrank zu plündern. Doch kaum ist dieser leer, macht sich Entsetzen breit. Denn Dinko, Gumpers und Swanky sind sich sicher, dass der Kühlschrank böse auf sie ist und ihnen nun nichts mehr zu Essen geben will. Werden die Außerirdischen es schaffen, den irdischen Essenspender wieder milde zu stimmen? Das Ende der Zeit: Dinko hat es schon immer geahnt: Das Ende ist nah! Denn es ist der letzte Tag auf dem letzten Kalenderblatt. Für Dinko bedeutet dies, das Ende der Zeit ist gekommen! Aber warum bereiten dann Tommy und seine Freunde eine Party vor? Wollen sie vielleicht noch einmal richtig groß feiern bevor die Welt untergeht? Dinko macht sich auf alles gefasst und beschließt, die letzten Stunden das Leben zu genießen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Hans-Jürgen Dittberner (Dinko) Detlef Bierstedt (Gumpers) Lutz Mackensy (Swanky) Hannes Maurer (Tommy) Rubina Kuraoka (Melba) Tanja Geke (Gabby) Originaltitel: My Pet Alien Regie: Andrew Young, Bill Schulz Musik: Mike Tavera